Серед них – квитки на футбол, знижки до фітнес-клубу та iPhone 13.

У Харкові у день позачергових виборів міського голови працюють локації, де за фото поряд із виборчою дільницею видають подарунки.

Як повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, серед подарунків – квитки на футбол, каток, знижки до фітнес-клубу та інші.

"Анонсування цього заходу відбувалося на сайті політичної партії, чий кандидат бере участь у виборах. Офіційно захід організовано міськими молодіжними організаціями", - йдеться у повідомленні.

Для участі конкурсі необхідно зробити селфі на тлі номера виборчої дільниці, де голосував харків’янин, та показати його в одній зі 9 спеціальних локацій міста.

Читайте такожВибори в Харкові та двох регіонах: у ЦВК поділилися важливими відомостямиЗазначається, що при цьому всі учасники конкурсу можуть виграти ще й iPhone 13, розіграш якого відбудеться одразу після закриття виборчих дільниць — о 20:10 на головній сцені Парку Горького.

За словами координатора спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Харківській області Миколи Зінченка, подібні заходи організовують для мобілізації виборців та покращення явки.

"Однак назвати такі технології доброчесними — важко. Адже інформацію поширюють ресурси, пов’язані з конкретним кандидатом та політичною партією, що висунула цього кандидата", — зазначив Зінченко.

Вибори мера Харкова

У Харкові в неділю, 31 жовтня, проходять позачергові вибори міського голови. На посаду мера міста претендують 10 кандидатів.

Позачергові вибори призначені у зв’язку зі смертю у грудні 2020 року мера Харкова Геннадія Кернеса.

Автор: Світлана Макринська