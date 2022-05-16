Також подовжено роботу наземного громадського транспорту – тепер він працює з 6:00 до 22:30.

У Києві відновила роботу станція метро "Кловська".

Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

"Інтервал руху поїздів скорочено. На всіх лініях інтервал становить 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час", – йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00:

на "червоній" лінії – від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

на "синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

на "зеленій" лінії: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Також працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту". Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк".

У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється.

Крім того, від сьогодні подовжено роботу наземного громадського транспорту – тепер він працює з 6:00 до 22:30. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.

Перелік актуальних маршрутів доступний за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, з 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті. Ціна на проїзд залишилася - 8 грн.

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