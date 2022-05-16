Вартість проїзду не підвищили - 8 гривень.

Від сьогодні у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Таке рішення місто прийняло у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни, тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту. А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень", – сказав Поворозник.

Сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

Ціна на проїзд залишилася - 8 грн.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.

Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.

Перелік актуальних маршрутів доступний за посиланням.

Нагадаємо, що в Києві з початку повномасштабного вторгнення РФ зупинили роботу громадського транспорту, а станції метро стали укриттями. Коли ситуація в столиці покращилась, робота транспорту почала відновлюватися, але проїзд був безкоштовним, крім маршруток. Зокрема, 4 квітня метрополітен відновив сполучення через південний міст, а 5 квітня відкрили відразу дві пересадки між лініями. А 8 квітня в столичному метро відновили рух по червоній лінії, 9 квітня відновили роботу ще однієї станції метро. Паралельно з цим у Києві поступово відновлювали роботу наземного транспорту.

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