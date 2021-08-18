Металеві конструкції розмістили саме на братських похованнях.

У Маріїнському парку в Києві на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого збройного повстання 1917 року почали монтувати сцену.

Про це у Facebook повідомив заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

Він зазначив, що металеві конструкції розмістили саме на братських похованнях. Прокопів зауважив, що обране місце знаходиться у реєстрі нерухомих пам’яток.

"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток. Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку", – написав він.

Читайте такожУ Києві 18 серпня буде перша репетиція параду військ: названо вулиці, які перекриютьЗгідно з програмою до Дня незалежності, 24 серпня на площі Конституції у Маріїнському парку відбудеться концерт італійського тенора Андреа Бочеллі.

У листопаді 1917 року на території парку відбулося перше масове поховання: навпроти Маріїнського палацу було поховано учасників Жовтневого збройного повстання.

У лютому 1918 року в братській могилі на території парку було поховано близько 750 загиблих робітників-арсенальців — учасників Січневого збройного повстання, серед них — голова київського ревкому Леонід П'ятаков.

Пам'ятник у вигляді гранітної урни на постаменті встановили 1935 року перед головним входом до Маріїнського парку навпроти Маріїнського палацу.

Під час Другої світової меморіал було зруйновано та у 1949 році відновлено зусиллями архітектора Зиновія Чечика.

У ході подій Євромайдану урну і таблички були знищені.

Раніше в Києві на Алеї Небесної Сотні навпроти меморіальних дошок, встановлених на честь загиблих учасників Революції Гідності, зібрали декорацію, яка ілюструвала побут в Україні часів СРСР.

Автор: Яна Ставська