Кличко зазначив, що місто не погоджувало інсталяцію.

На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві встановили арт-інсталяцію, присвячену побуту радянської епохи.

Як свідчать світлини, оприлюднені 17 серпня в мережі, в рамках інсталяції поряд зі встановленими меморіальними дошками з фото загиблих героїв звели бутафорські стіни зі старими шпалерами, несправжні автомати з водою, старі іграшки тощо.

У мережі з приводу інсталяції вже спалахнув скандал. Користувачі розкритикували її розміщення на території Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

Водночас мер Києва Віталій Кличко зазначив, що місто не погоджувало інсталяцію. Організацією відзначення Дня Незалежності займається Офіс Президента.

"Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента. Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів", – написав він у Telegram.

Міський голова столиці зазначив, що негайно дасть розпорядження про демонтаж конструкцій радянського періоду.

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Автор: Яна Ставська