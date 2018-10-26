У Мінську може з’явитись пам’ятник українському гетьману Орлику

Автор першої європейської конституції народився на білоруській землі.

У столиці Білорусі можуть встановити пам’ятник українському гетьману Пилипу Орлику, який народився на білоруській землі.

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Як повідомляється на сайті президента України, відповідну заяву зробив президент України Петро Порошенко під час виступу на першому Форумі регіонів України та Білорусі у Гомелі.

«Нас зближують дійсно давні історичні зв’язки. Наприклад, хочу нагадати, що видатний український гетьман, автор першої європейської конституції Пилип Орлик народився на білоруській землі, в Мінській області. Ми домовилися, що найближчим часом буде розглянуто питання щодо встановлення в Мінську пам’ятника цьому видатному українському і білоруському діячу» - розповів глава держави.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко на форумі заявив, що заради миру Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Росією.