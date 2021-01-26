У Києві через сильний вітер приспустять головний прапор України на флагштоку, що встановлений на Печерську.
Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.
«Спостерігаємо погіршення погодних умов – сила вітру місцями досягає 15-20 м/с. Через це вже оголошено перший рівень небезпеки. Тож, аби прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди», - пояснив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.
Зазначається, що полотнище приспустять на 10 метрів, чого достатньо, щоб уберегти його від пошкоджень.
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Після покращення погоди прапор повернуть на місце.
Також у КМДА зазначили, що споруда флагштока є найбільшою в Україні.
Головний прапор країни
22 серпня 2020 року Київський міський голова Віталій Кличко на печерських пагорбах відкрив меморіал, де був піднятий найбільший державний прапор України.
У церемонії взяли участь представники дипломатичного корпусу, спортсмени та культурні діячі, ветерани АТО, громадські діячі.
Висота флагштока – близько 90 метрів, розміри полотнища – 16 на 24 метри.
Проект зі встановлення флагштока та прапора реалізований за кошти меценатів.
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