Полотнище приспустять на 10 метрів, чого достатньо, щоб уберегти його від пошкоджень під час погіршення погоди.

У Києві через сильний вітер приспустять головний прапор України на флагштоку, що встановлений на Печерську.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Спостерігаємо погіршення погодних умов – сила вітру місцями досягає 15-20 м/с. Через це вже оголошено перший рівень небезпеки. Тож, аби прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди», - пояснив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Зазначається, що полотнище приспустять на 10 метрів, чого достатньо, щоб уберегти його від пошкоджень.

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Після покращення погоди прапор повернуть на місце.

Також у КМДА зазначили, що споруда флагштока є найбільшою в Україні.

Головний прапор країни

22 серпня 2020 року Київський міський голова Віталій Кличко на печерських пагорбах відкрив меморіал, де був піднятий найбільший державний прапор України.

У церемонії взяли участь представники дипломатичного корпусу, спортсмени та культурні діячі, ветерани АТО, громадські діячі.

Висота флагштока – близько 90 метрів, розміри полотнища – 16 на 24 метри.

Проект зі встановлення флагштока та прапора реалізований за кошти меценатів.

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Автор: Інна Андаліцька