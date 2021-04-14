У Києві продовжили жорсткий карантин / фото УНІАН, Микола Тис

Київська комісія з ТЕБ та НС на засіданні в середу, 14 квітня, продовжила жорсткий карантин у Києві на два тижні - до 30 квітня 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

“Оскільки епідемічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про продовження суворих обмежень в нашому місті на два тижні - тобто до 30 квітня”, - заявив він.

За словами Кличка, це необхідно, оскільки медична система не впорається з кількістю хворих, а смертей буде ще більше.

“До 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження. Залишаються закритими всі школи та дитячі садочки, увесь громадський транспорт - наземний та метро працюватимуть виключно за перепустками, заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс і доставку. Не працюють продуктові ярмарки”, - наголосив він.

Локдаун у Києві: що відомо

  • Київ з 23 березня у "червоній" зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.
  • З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації було запроваджено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецперепустками. Обмеження мали діяти до 16 квітня. 
  • Графік руху столичного метро змінили з огляду на локдаун. 
  • Мер Києва Віталій Кличко раніше допускав продовження жорсткого карантину у Києві до 10 травня.
  • Вчора у Києві подовжили дію заборони на проведення ярмарків під час карантину.
  • З 15 квітня у столиці дозволено монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування.

Карантин у Києві: заборони та обмеження 

В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:

  1. робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;
  2. робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
  3. проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);
  4. проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Додатково з 5 квітня в Києві:

  1. проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками
  2. закрили дитсадки та початкові класи в школах.

Коронавірус у Києві: що відомо

Станом на ранок 14 квітняу Києві зафіксовано 1 457 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 46 випадків менше, ніж 13 квітня (1 503 випадки коронавірусу).

З початку епідемії у Києві одужали 112 534 людини (713 за добу), померла 4 021 людина (47 за добу). 

Загалом у столиці підтверджено 180 066 випадків COVID-19. 

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Автори: Вікторія Гордієнко, Костянтин Гончаров