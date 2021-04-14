Ситуація із поширення COVID-19 у Києві, на жаль, невтішна.

Київська комісія з ТЕБ та НС на засіданні в середу, 14 квітня, продовжила жорсткий карантин у Києві на два тижні - до 30 квітня 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

“Оскільки епідемічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про продовження суворих обмежень в нашому місті на два тижні - тобто до 30 квітня”, - заявив він.

За словами Кличка, це необхідно, оскільки медична система не впорається з кількістю хворих, а смертей буде ще більше.

“До 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження. Залишаються закритими всі школи та дитячі садочки, увесь громадський транспорт - наземний та метро працюватимуть виключно за перепустками, заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс і доставку. Не працюють продуктові ярмарки”, - наголосив він.

Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня у "червоній" зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації було запроваджено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецперепустками. Обмеження мали діяти до 16 квітня.

Графік руху столичного метро змінили з огляду на локдаун.

Мер Києва Віталій Кличко раніше допускав продовження жорсткого карантину у Києві до 10 травня.

Вчора у Києві подовжили дію заборони на проведення ярмарків під час карантину.

З 15 квітня у столиці дозволено монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування.

Карантин у Києві: заборони та обмеження

В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:

робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів; робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії); проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину); проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Додатково з 5 квітня в Києві:

проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками закрили дитсадки та початкові класи в школах.

Коронавірус у Києві: що відомо

Станом на ранок 14 квітняу Києві зафіксовано 1 457 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 46 випадків менше, ніж 13 квітня (1 503 випадки коронавірусу).

З початку епідемії у Києві одужали 112 534 людини (713 за добу), померла 4 021 людина (47 за добу).

Загалом у столиці підтверджено 180 066 випадків COVID-19.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Костянтин Гончаров