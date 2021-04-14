Київська комісія з ТЕБ та НС на засіданні в середу, 14 квітня, продовжила жорсткий карантин у Києві на два тижні - до 30 квітня 2021 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
“Оскільки епідемічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про продовження суворих обмежень в нашому місті на два тижні - тобто до 30 квітня”, - заявив він.
За словами Кличка, це необхідно, оскільки медична система не впорається з кількістю хворих, а смертей буде ще більше.
“До 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження. Залишаються закритими всі школи та дитячі садочки, увесь громадський транспорт - наземний та метро працюватимуть виключно за перепустками, заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс і доставку. Не працюють продуктові ярмарки”, - наголосив він.
Локдаун у Києві: що відомо
- Київ з 23 березня у "червоній" зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.
- З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації було запроваджено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецперепустками. Обмеження мали діяти до 16 квітня.
- Графік руху столичного метро змінили з огляду на локдаун.
- Мер Києва Віталій Кличко раніше допускав продовження жорсткого карантину у Києві до 10 травня.
- Вчора у Києві подовжили дію заборони на проведення ярмарків під час карантину.
- З 15 квітня у столиці дозволено монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування.
Карантин у Києві: заборони та обмеження
В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:
- робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;
- робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Додатково з 5 квітня в Києві:
- проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками
- закрили дитсадки та початкові класи в школах.
Коронавірус у Києві: що відомо
Станом на ранок 14 квітняу Києві зафіксовано 1 457 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 46 випадків менше, ніж 13 квітня (1 503 випадки коронавірусу).
З початку епідемії у Києві одужали 112 534 людини (713 за добу), померла 4 021 людина (47 за добу).
Загалом у столиці підтверджено 180 066 випадків COVID-19.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram