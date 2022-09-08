Тепер вулиця Московська називатиметься вулицею Князів Острозьких.

На засіданні Київради у четвер, 8 вересня, таки перейменували вулицю Московську на Князів Острозьких, незважаючи на спроби депутатів від ЄС "завалити" цей процес піарними пропозиціями.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталий Кличко.

"Вулицю Московську в центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких", - написав він.

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Своєю чергою депутат Київської міської ради Ксенія Семенова у Facebook повідомила, що правку "Європейської солідарності" про перейменування на вулицю ЄС не підтримали.

"Вони (депутати Київради від ЄС, - УНІАН.) вирішили не соромитися і підтримати перейменування Московської на Князів Острозьких. Алілуя!" - написала Семенова.

Нагадаємо, раніше 8 вересня дві комісії Київради підтримали перейменування Московської та Волгоградської вулиць у столиці. Та далі депутати від фракції "Європейська солідарність" заблокували зміну назви першої вулиці. Все тому, що вони хотіли перейменувати її на вулицю Європейського Союзу (ЄС). Це викликало обурення, адже така пропозиція - просто політичний піар та хайп.

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