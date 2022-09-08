Пропонувалося перейменувати вулицю Московську на Князів Острозьких, а Волгоградську - на Романа Ратушного.

У четвер, 8 вересня, дві комісії Київради підтримали перейменування Московської та Волгоградської вулиць у столиці. Та далі депутати від фракції "Європейська солідарність" заблокували зміну назви першої вулиці.

Про це у своєму Facebook розповіла депутат Аліна Михайлова.

"Сьогодні дві комісії Київради розглядали перейменування Московської на вулицю Князів Острозьких і Волгоградської на вулицю Романа Ратушного. Далі в бій пішла комісія місцевого самоврядування. Де депутати від ЄС… заблокували перейменування вулиці Московської", - написала вона. Відео дня

Так, перша заступниця голови комісії від ЄС Дінара Габібулаєва запропонувала перейменувати Московську на вулицю Європейського Союзу (вулицю ЄС).

"Уявляєте собі рівень божевілля?" - висловила обурення Михайлова такою пропозицією, оскільки це, за її словами, "політичний хайп". Вона назвала депутатів від ЄС хайпожерами й сказала, що вони влаштували дитячий садочок.

"Найпатріотичніша фракція Київради заради політичного хайпу висунула абсолютно незаконне і непроцедурне рішення. Воно порушувало результати голосування громади, роботи експертів і законну процедуру, було би знесено першим же судом, але в чиїсь уяві виглядало б прикольно: вулиця ЄС в центрі Києва!" - додала депутат.

Тож після хвилі суперечок проект просто зняли з розгляду, бо "викликає великі дискусії".

"Ще раз: перейменування вулиці в центрі Києва, названої на честь столиці держави-агресора, викликає дискусії. Бо комусь хочеться знехтувати законною процедурою і думкою киян, але мати вулицю, співзвучну зі своєю партією", - наголосила Михайлова.

Тож вона закликала якомога швидше розблокувати це перейменування й проголосувати сьогодні ж за вулицю Князів Острозьких.

"Сором, що блокуєте його ви (ЄС, - УНІАН.), а не ОПЗЖ чи "Єдність", - присоромила депутат колег.

Також Михайлова закликала киян зробити висновки, адже 30% жителів столиці голосували саме за ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві остаточно "дерусифікували" театр Лесі Українки.

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