Основними локаціями святкових заходів стануть Андріївський узвіз, Арка дружби народів та Співоче поле.

У Києві через епідситуацію з COVID-19 на день міста буде менше масових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"У зв’язку з епідемічною ситуацією формат проведення масових заходів буде змінений. Їх буде значно менше. А ті, що відбудуться, – адаптують до чинних карантинних вимог", – розповів Кличко.

Читайте такожУ Києві 30 травня відбудеться щорічний "Пробіг під каштанами"

Він нагадав, що святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією Андріївським узвозом.

Основними локаціями святкових заходів, додав він, стануть Арка дружби народів та Співоче поле. Відбудуться і різноманітні спортивні змагання, зокрема, традиційний благодійний "Пробіг під каштанами".

Програма заходів до Дня Києва

Відповідно до програми, 29 травня відбудеться урочисте відкриття 50-го ювілейного Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", який проходитиме в оpen air форматі протягом тижня. На фестивалі покажуть до 200 кінокартин. 29-30 травня на Співочому полі відбудеться комерційний захід Kyiv fan fest.

Також заплановано й ряд спортивних подій. Святкування Дня Києва розпочнеться зі спортивного благодійного проекту в Україні "Пробіг під каштанами", який цьогоріч відбудеться в чотири старти. 29-31 травня на центральних вулицях Києва плануються Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Кубок столиці", відкритий міський турнір із кікбоксингу на естраді Хрещатого парку, біля Арки дружби народів, а також вітрильна регата на Київському річковому вокзалі біля причалу № 6 (біля Церкви Святого Миколая).

В Музеї історії міста Києва з 26 до 28 травня триватиме міжмузейний виставковий проект "Велика сімка", а 29-30 травня там презентують нову тематичну екскурсію "Міфи і фейки про Київ". З 29 травня до 6 червня в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" експонуватиметься виставка "Старий Київ у поштівках". 28 травня в музеї відбудеться хоровий фестиваль-конкурс "Як тебе не любити, Києве мій".

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Автор: Інна Андаліцька