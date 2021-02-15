Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не залишить Донбас, незважаючи ні на що.

У Кремлі заявили, що крім Росії окупованому Донбасу більше нема кому «допомагати».

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ: «Про який «внутрішньоукраїнський» конфлікті можна говорити, якщо президент РФ заявляє про те, що Росія Донбас «не залишить, незважаючи ні на що».

«Ви, напевно, звернули увагу на відповідь Путіна, і в фразі: «Донбас ми не залишимо, незважаючи ні на що», звичайно, потрібно звернути увагу на слова президента, що будь-які кроки мають свої наслідки, і потрібно вміти прогнозувати ці наслідки заздалегідь», - сказав Пєсков.

Читайте такожУ Мінкульті заявили, що канали Медведчука опосередковано фінансувалися з Росії

Він наголосив, що на окупованих територіях Луганській і Донецькій областей проживають багато «росіян і російськомовних».

«Це люди, які позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави, з боку України, це люди, яким відмовлено в будь-яких державних послугах, і саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, саме Росія надає іншу допомогу цим людям, і Росія продовжуватиме це робити, тому що, якщо не Росія, то більше нема кому. Ось що мав на увазі президент Путін», - сказав Пєсков.

На уточнююче запитання, чи мав на увазі Путін включення Донбасу до складу Росії, Пєсков відповів: «Я б не став розвивати - там з контексту все гранично зрозуміло».

Під час розмови з головними редакторами ЗМІ, фрагменти якої показав 14 лютого телеканал «Россия-24», Путін зазначив, що у нього «перед очима стоять деякі люди, які зазнали травм і каліцтва, особливо діти, на Донбасі».

«На наших з вами плечах - я говорю «наших з вами», тому що ви «четверта влада» - величезна відповідальність за Росію в цілому. І перш ніж ухвалити якесь рішення, ми повинні подумати про наслідки будь-якого нашого кроку», - сказав Путін, звертаючись до учасників зустрічі.

При цьому він заявив: «Донбас ми не залишимо. Незважаючи ні на що».

12 лютого Пєсков на прохання кореспондента УНІАН пообіцяв опублікувати відповіді Путіна стосовно Донбасу, які він давав керівникам ЗМІ на закритій зустрічі.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк