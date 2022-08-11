Тамтешні колаборанти розкрадають гуманітарну допомогу для населення.

У тимчасово окупованому Маріуполі почалися "внутрішні розборки" серед колаборантів через корупцію.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

"Колаборанти ділять гроші росіян, які надходять до міста. Зокрема, на гуманітарну допомогу. Як результат - назрівають бунти", - розповів мер міста Вадим Бойченко.

Він зазначив, що вже видно, що є внутрішні конфлікти, а у місті навіть лунали постріли. "Росіяни кажуть, що давали гроші на гуманітарну допомогу. До колаборантів вже є питання – де поділися гроші? Обурюються й жителі. Їм не виплачують обіцяну зарплату", - пояснив ситуацію мер.

У міськраді нагадали, що у місті вже другий день працівники водоканалу відмовляються виходити на роботу, поки їм не виплатять заробітну плату.

"Фіксується й розкрадання гуманітарної допомоги. Замість того, щоб видати 2500 продуктових наборів, видають - 2000. Штучний "залишок" розпродають у своїх магазинах з високою націнкою у 200-300%. Таким чином, колаборанти збагачуються на трагедії жителів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що у Маріуполі партизани спалили склад із награбованим окупантами майном містян.

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