Вони відмовилися виходити на роботу та вимагають обіцяну їм платню.

У окупованому російськими загарбниками Маріуполі через відсутність заробітної плати протестують співробітники "Міськводоканалу".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Назріває бунт! У окупованому Маріуполі протестують співробітники "Міськводоканалу". Причина - відсутність заробітної плати. Працівники відмовилися виходити на роботу та почали вимагати обіцяну їм зарплату", - повідомили у міськраді.

Відзначається що окупанти "прорахувалися, бо вони звикли до рабського менталітету росіян".

"Але маріупольці мають гідність та звикли до поваги їхньої праці! Бо в українському Маріуполі вони отримували регулярну та високу зарплату за свою роботу на благо міста. Цинізм та неповага не пройдуть!" - мовиться у дописі.

Як писав УНІАН, раніше у міськраді повідомили, що російські окупанти збирають тюремні клітки на сцені філармонії в Маріуполі, щоб влаштувати там показовий суд над захисниками міста.

В українській розвідці вважають, що суд над військовополоненими - це спроба загарбників залякати українське суспільство.

Нагадаємо, що раніше мер окупованого Маріуполя Вадим Бойченко спрогнозував, коли місто вдасться звільнити.

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