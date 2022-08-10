Досі більшість дворів та будинків у місті залишаються не обстежені та не розміновані.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові розміщали міни навіть на дитячих майданчиках і тепер місцеві жителі їх знаходять.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

"Досі більшість дворів та будинків міста не обстежені та не розміновані. Тому закликаємо маріупольців уважно пересуватися містом", - підкреслили у міськраді.

Там пояснили, що не варто наближалися до невідомих предметів.

"Також закликаємо не погоджуватися на пропозиції окупантів працювати над розмінуванням. Нехай вони прибирають за собою та ризикують власним життям, а не вашим!", - звернулися до маріупольців у міськраді.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня через Маріуполь у напрямку Донецька проїхали чотири тягачі навантажені пусковими установками С-300 з позначками "V".

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