У Миколаєві чоловік запізнився на трамвай. Але замість того, щоб чекати наступного, він вискочив на колію і побіг перед транспортом.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зазначається, що перегони зняв автореєстратор.
На кадрах чоловік спочатку біжить до трамваю, але не встигає. Тоді він стрімголов обганяє його, вибігає попереду і показує водієві непристойні жести. Після чого продовжує бігти по колії, трамваю доводиться їхати повільніше.
Бігун випереджав трамвай щонайменше кілька кварталів. Чим закінчилася його пробіжка - невідомо.
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