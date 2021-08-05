Він продовжує працювати керівником поліції Києва.

Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко знаходиться на робочому місці і продовжує виконувати службові обов'язки.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН сказала речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

"Андрій Крищенко продовжує працювати керівником поліції Києва. Сьогодні знаходиться на місці. Уся поліція Києва працює у штатному режимі. Вчора, мабуть, усі відслідковували подію у столиці, коли він разом із керівництвом Нацполіції виїжджав на виклик до Кабінету міністрів України, де затримували чоловіка із гранатою. Тобто, керівник поліції Києва продовжує виконувати службові обов'язки і знаходиться на місці", - сказала Гірдвіліс.

При цьому, вона сказала, що не має інформації про те, що нібито Крищенко написав заяву про відставку.

Читайте такожЗМІ повідомляють про відставку Крищенка, але в поліції Києва про це нічого не знають"Наш керівник сьогодні знаходиться на роботі, як і усі ми", - додала вона.

Повідомлення про відставку Крищенка

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що Крищенко подав у відставку з посади начальника столичної поліції.

Як повідомляв УНІАН, його призначили заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції в місті Києві у грудні 2015 року.

Автор: Віталій Саєнко