Фото УНІАН
У Києві чоловік з гранатою погрожує підірвати Кабінет Міністрів.
Відео з місця інциденту опублікував на своїй сторінці представник організації "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.
"Щойно... Людина з гранатою зайшла в Кабмін - висмикнула чеку і кричить про захоплення будівлі. Жесть", - написав він.
На записі чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде". Водночас на записі видно, як в будівлю вільно заходять і виходять люди.
Депутат Ірпінської міськради Ігор Головенко в коментарях до відео заявив, що ця людина нібито є ветераном.
Чоловік з гранатою у Раді
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