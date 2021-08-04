За попередніми даними, чоловік висмикнув чеку і тримає гранату в руках.

У Києві чоловік з гранатою погрожує підірвати Кабінет Міністрів.

Відео з місця інциденту опублікував на своїй сторінці представник організації "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.

"Щойно... Людина з гранатою зайшла в Кабмін - висмикнула чеку і кричить про захоплення будівлі. Жесть", - написав він.

На записі чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде". Водночас на записі видно, як в будівлю вільно заходять і виходять люди.

Депутат Ірпінської міськради Ігор Головенко в коментарях до відео заявив, що ця людина нібито є ветераном.

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Автор: Іван Бойко