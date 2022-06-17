Шольц зазначив, що Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку.

У президента країни-агресора Володимира Путіна є ілюзія, що Росії вдасться захопити частину території України, після чого Москва зможе диктувати умови світові в односторонньому порядку.

Про це заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц після візиту до Києва 16 червня, повідомляє ARD.

Шольц зазначив, що Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку. Пропозицію такого миру канцлер назвав "ілюзією Путіна", який вважає, що"зможе захопити землі та дочекатися, коли часи зміняться".

"Це ілюзія, і я Путіну це казав. Наприклад, санкції щодо Росії будуть діяти до тих пір, поки країна не досягне справедливої угоди з Україною", - сказав Шольц.

Візит до України лідерів країн ЄС:

16 червня 2022 року лідери трьох найбільших країн ЄС прибули до Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі планують обговорити з президентом України Володимиром Зеленським низку важливих питань.

Пізніше до них приєднався президент Румунії Клаус Йоханніс, який їхав до Києва окремо.

Що передувало візиту:

13 травня 2022 року стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіна".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що Путін має сам знайти спосіб "зберегти обличчя". А посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відреагував на пропозицію Макрона наступним коментарем: "озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї".

12 червня 2022 року Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за заклик "не принижувати Росію". Дипломат вказав, що для російського президента Володимира Путіна неважливо, як західні країни сприймають РФ.

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