За словами президента Франції, йдеться про продовольчу безпеку.

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив, для чого потрібно продовжувати перемовини з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Відповідаючи на запитання, чи буде він далі продовжувати говорити з Путіним, чи їхнє спілкування - на паузі, Макрон сказав: "Наприклад, нам потрібно з певних питань мати канал діалогу з Росією. От хоча б з питання продовольчої безпеки. Якщо ми можемо отримати певні дипломатичні зрушення, ми повинні робити все від нас залежне".

За словами президента Франції, "щоразу це робив лише зі згоди президента Зеленського".

"Погоджуюся з тим, що поки що ситуація цього не дозволяє. Але можливо, в наступний день виникнуть нові ситуації, коли треба буде і коли корисним буде такий канал, і треба буде продовжувати ці дискусії. Так чи інакше, ми знаємо, що врешті-решт ця дискусія повинна відбутися", - вважає Макрон.

Він переконаний, що "та роль, яку відіграє Франція, може бути корисною".

"Сьогодні ще війна не закінчена. Спочатку треба чітко визначитися і виграти цю війну. І тут Франція абсолютно чітка: Україна повинна виграти цю війну. І при цьому виграти так, щоб зберегти територіальну цілісність і суверенітет. Але потім усе одно доведеться розмовляти з російським народом і говорити з росіянами... На міжнародному просторі я чую дуже радикальні фрази щодо Росії. Але вони не йдуть на користь нікому", - додав Макрон.

Як повідомляв УНІАН, французький президент Еммануель Макрон наголосив, що Україна сама вирішуватиме, коли погоджуватися на переговори з Росією та на яких умовах відновлюватиме мир.