Ян Ліпавський заявив, що президенту РФ все одно, що думають на Заході.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за заклик "не принижувати Росію". Дипломат вказав, що для російського президента Володимира Путіна неважливо, як західні країни сприймають РФ.

Про це повідомляють Ceske Noviny.

"Росія - агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже розбирається в питанні - Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході", – заявив Ліпавський.

При цьому він підкреслив, що не можна допустити в Україні "чехословацький сценарій" 1938 року, коли нацистській Німеччині віддали частину території.

"Дипломатичні переговори повинні вести в першу чергу самі українці. Ми повинні тримати українців у грі", - підсумував дипломат.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 травня стало відомо, що Макрон запропонувавши президент Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіну".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявити, що Путін повинен сам знайти спосіб "зберегти обличчя". А посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відреагувавши на пропозицію Макрона наступним коментарем: "озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї".

На сайті президента України навіть з'явилася петиція, присвячена словами французького президента. Її суть - запропонувати Макрону поділитися територіями з Росією заради "збереження обличчя" Путіну.

Пізніше представник Макрона спробував згладити ситуацію і заявив, що Франція бажає перемоги Україні та повернення територіальної цілісності нашої держави, а в словах Макрона "немає духу поступок" Путіну або РФ.

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