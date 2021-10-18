Як запевняє керівник профільного парламентського комітету, таких планів у влади немає.

В Україні не планують запроваджувати загальнонаціональний локдаун через погіршення епідемічної ситуації.

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив керівник парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує", - запевнив він.

За словами депутата, допомогти тому, щоб Україна не йшла на новий локдаун, може вакцинація населення від коронавірусу.

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"На сьогоднішній день близько восьми мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйонів - два щеплення від COVID-19. І це дозволяє працювати країні в адаптивному карантині. Навіть у "червоних" зонах, а ми вже маємо п'ять областей, не буде вводитись повний локдаун. Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки, а вже на місцях місцева влада вводить ті рівні, які відповідають стану захворюваності, стану з вільними ліжками в лікарнях, стану з вільними ліжками з киснем в лікарнях. І вони вже вводять адаптовано на місцях свій карантин", - сказав Радуцький.

Раніше у МОЗ спрогнозували, що з кінця жовтня до середини листопада в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19. За словами заступника міністра, теперішня статистика - це початок активної хвилі і зростання захворюваності.

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Автор: Юрій Годован