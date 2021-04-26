Жінка намагалася вбити 15-річного сина, поки він спав.

У Рівному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 40-річній місцевій жительці, яка підозрюється у скоєнні незакінченого замаху на вбивство свого неповнолітнього сина.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Читайте такожНа Рівненщині мати встромила ніж у груди синові, поки він спав (фото)В ході досудового розслідування встановлено, що зранку 23 квітня жінка, перебуваючи за місцем свого проживання, ножем нанесла один удар в груди своєму неповнолітньому сину, який на той момент спав.

«Однак потерпілий одразу прокинувся та не дав матері закінчити свій намір», - йдеться у повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру за фактом незакінченого замаху на вбивство (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Мати намагалася вбити сина: деталі розслідування

Рівненським районним судом задоволено клопотання прокурора про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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Автор: Світлана Макринська