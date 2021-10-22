За словами Олексія Данілова, таке рішення ухвалюватиме уряд і відповідні органи.

В Україні з понеділка усі школи мають піти на канікули.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Радбезу.

За його словами, через звернення Апарату РНБО у Міносвіти ухвалили рішення з понеділка більшість усіх вищих навчальних закладів перевести на канікули.

"Ми вважаємо, що з понеділка усі школярі, усі школи України мають бути відправлені на канікули", - заявив Данілов.

Він уточнив, що можливо це не стосуватиметься дітей, які навчаються у 1-4 класах.

"Це рішення ухвалюватиме Кабмін та відповідні органи, але від нас велике прохання - максимально дотримуватися маскового режиму та інших правил…", - наголосив секретар РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, через погіршення епідситуації 13 жовтня Міністерство освіти і науки за ініціативою МОЗ рекомендувало школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Зазвичай канікули тривали з 25 до 31 жовтня.

У Києві відзавтра, тобто з 23 жовтня, школярі йдуть на осінні канікули. Чи вийдуть школярі на навчання після двох тижнів, буде вирішуватись пізніше з огляду на подальшу ситуацію в місті з розповсюдженням коронавірусу.

Автор: Антоніна Доломанжи