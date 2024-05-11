За словами Лазуткіна, "потрібно мобілізуватися всій країні", оскільки противник сильний.

З набуттям чинності нового закону про мобілізацію "спокійному життю", яким жила частина українців, "приходить кінець". Таку думку висловив представник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Еспресо".

"Якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, то насамперед змінюється і підхід до цієї війни. Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, очевидно, що цьому вже приходить кінець", - сказав він.

За словами Лазуткіна, "потрібно мобілізуватися всій країні", оскільки противник сильний.

Відео дня

"Вражаюча відмінність, яка впадала щоразу в око, коли повертаєшся з Донбасу до Києва чи Львова, чи інших мирних міст, не є нормальною. Можливо, це було б нормально, якби в нас був слабкий ворог, однак у цьому випадку потрібно мобілізуватися всій країні", - вважає представник Міноборони.

Мобілізація в Україні - деталі

В Україні досить суттєво збільшено штрафи за порушення військовозобов'язаними правил військового обліку. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. Він зазначив, що в ухваленому законі про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за воєнні правопорушення, зокрема, за порушення правил військового обліку в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Для підприємств за цей вид порушення передбачено штраф від 34 тисяч до 59 500 гривень. "Ці штрафи можуть накладатися протягом одного року з моменту вчинення, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення", - зазначив він.

Іонушас підкреслив, що штрафи можуть накладатися кілька разів за різні види порушень.

Вас також можуть зацікавити новини: