Голова фракції "Слуга народу" наголосив, що це відбудеться у конституційний спосіб без шансів на оскарження в судах.

На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Імена нардепів він не вказував.

"На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій", - зазначив він.

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За словами голови фракції "Слуга народу" це відбудеться у конституційний спосіб. Арахамія наголосив, що всіх пам'ятають і нікому нічого не пробачать.

"Тобто, без шансів на оскарження в судах. Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно закону і Конституції України", - підсумував депутат.

Заборонені партії та нардепи-втікачі

Ймовірно, що четверо нардепів, яких позбавлять мандатів, це - Андрій Деркач, Тарас Козак, Ренат Кузьмін та Віктор Медведчук. 10 січня стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив їх громадянства, а у Раді планують залишити їх і без мандатів.

Довідка УНІАН. 15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність в Україні. За даними СБУ, провідні функціонери ОПЗЖ причетні до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Як раніше повідомляв УНІАН, близько 10 народних обранців втекли з України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Пізніше стало відомо, що їх планують позбавити мандатів.

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