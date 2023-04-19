За такі дії можна буде отримати покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, обмеження або позбавлення волі.

У Верховній Раді України пропонують криміналізувати використання облікових записів для поширення недостовірної інформації на шкоду національній безпеці країни. Текст відповідного законопроекту групи депутати оприлюднено на сайті парламенту.

Йдеться про проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України (№9223).

Ним пропонується у Кримінальному кодексі встановити, що створення, придбання, використання або збут облікових записів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача, зокрема в інформаційних та електронних комунікаційних мережах, за допомогою яких поширюється недостовірна інформація або здійснюється втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, за відсутності ознак державної зради, - караються штрафом в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 51 тис. грн) або виправними роботами на строк до двох років.

Відео дня

Зауважується, що карається і поширення недостовірної інформації і від імені інших осіб, причетність яких до оприлюдненої інформації не підтверджена.

Якщо такі дії були вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або для здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, то вони караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас, якщо якісь із цих дій були вчинені в умовах воєнного стану, то за них пропонується карати позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна.

Крім того, пропонується встановити відповідальність у вигляду штрафу або виправних робіт за використання облікових записів, у тому числі тих, які містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача, для розміщення та поширення недостовірної інформації, або для втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права і свободи громадян, або іншим чином загрожують національній безпеці, за відсутності ознак державної зради.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що наразі в умовах воєнного стану в Україні встановлено факти активного використання ботів у соціально орієнтованих ресурсах мережі Інтернет для здійснення деструктивної інформаційної діяльності на шкоду національній та державній безпеці України.

"Боти являють собою автоматизовані облікові записи в соціальних мережах, запрограмовані на певні дії, що імітують поведінку реальних інтернет-користувачів", - йдеться у тексті і наголошується, що з метою анонімізації своєї діяльності особи, причетні до керування ботами, використовують різноманітні засоби, зокрема, недостовірні акаунти, віртуальні мобільні телефони, іноземні SІМ-карти, віртуальні виділені сервери тощо.

"Російськими спецслужбами в інтересах країни-агресора нарощуються зусилля із використання такого інструменту інформаційної війни як створення на платформах соціальних мереж Facebook, Instagram і Twitter мереж облікових записів (акаунтів) (так званих бот-мереж), які містять недостовірні дані щодо користувачів, діяльність яких є координованою ззовні та об'єднана єдиною метою, зокрема такою як проведення акцій інформаційного впливу проти державних інтересів України", - йдеться у тексті.

Заборона використання символів спротиву в назвах товарів

У Верховній Раді України пропонують карати за використання в назвах товарів символів спротиву, на кшталт горілки "Привид Києва", та редиски "Азовсталь".

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що в гонитві за прибутком підприємці забувають про будь яку моральність і хочуть нажитися на героїчних символах війни з Росією.