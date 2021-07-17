Ухвалені конституційною більшістю закони передбачають створення системи національного спротиву в Україні, що стане потужним сигналом усьому світу, що наша країна буде оборонятись і ніколи більше не допустить подій 2014 року.

Ухвалення Верховною Радою законів "Про основи національного спротиву" та про зміни до закону "Про чисельність Збройних сил України" – це знакова подія, яка дозволить максимально швидко підвищити обороноздатність держави.

Про це йдеться у коментарі Офісу президента.

Нагадується, що ініціатором цих законопроектів став президент Володимир Зеленський, який вніс їх на розгляд парламенту як невідкладні. До розробки документів були долучені представники різних силових відомств, ветеранських організацій, волонтери, експерти.

Ухвалені конституційною більшістю закони передбачають створення системи національного спротиву в Україні, що стане потужним сигналом усьому світу, що наша країна буде оборонятись і ніколи більше не допустить подій 2014 року.

Зокрема, закон "Про основи національного спротиву" (законопроект № 5557), який підтримало 313 народних обранців, визначає правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання й повноваження сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву. Він передбачає розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки громадян України до національного спротиву.

"Національний спротив" – це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії. Такий підхід передбачає, що захист України є всенародною справою і здійснюється як на підконтрольній, так і на окупованій територіях нашої держави.

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Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору – на тимчасово окупованій території. Крім того, складова підготовки громадян України є вагомим вкладом у національно-патріотичне виховання українців.

Під час розробки документа враховано досвід країн-членів НАТО, зокрема Литви, Естонії та Польщі, сучасні практики організації всеохоплюючої оборони.

Також парламентарі 312 голосами ухвалили закон "Про внесення зміни до статті 1 закону України "Про чисельність Збройних сил України" щодо збільшення чисельності армії у зв'язку із прийняттям закону "Про основи національного спротиву" (законопроект № 5558), яким передбачено збільшення граничної чисельності ЗСУ на 11 тисяч, 10 тисяч з яких – територіальна оборона та одна тисяча – спецпризначенці. Це спрямовано на забезпечення виконання завдань, визначених законом про національний спротив.

Одним з ключових факторів, які визначає закон про національний спротив, є соціальний та правовий захист учасників територіальної оборони й руху спротиву.

Ухвалення цих законів дозволить максимально швидко підвищити обороноздатність України в умовах російсько-української війни.

Збільшення чисельності ЗСУ

Закони про "Про основи національного спротиву" та "Про внесення зміни до статті 1 закону України "Про чисельність Збройних сил України" парламент ухвалив 16 липня.

Законами передбачається затвердити чисельність ЗСУ у кількості, яка не перевищує 261 тис. осіб, у тому числі 215 тис. військовослужбовців.

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Автор: Вікторія Токарєва