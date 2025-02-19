За оцінкою командира роти 4 штурмового батальйону 92 ОШБр, динаміка звернень "дуже перевищила сподівання".

Кількість звернень від вмотивованих українців за проектом добровольчого контракту 18-24 років набагато перевищила прогнози і на сьогоднішній день динаміка стає дуже потужною.

В етері телемарафону командир роти 4 штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка Євген з позивним "Червоний" зазначив, що це дуже правильне рішення, яке мали би зробити раніше.

"Можу сказати, що вона дуже перевищила наші сподівання, оскільки динаміка дуже потужна. Це дуже правильне рішення, його потрібно було робити раніше. Оскільки дуже велика кількість дзвінків, заяв до наших центрів. Люди вмотивовані, дуже хочуть йти служити і захищати наші території",- акцентував Євген "Червоний" .

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Він додав, що проєкт "Контракт 18-24" дає змогу набрати людей за цім віком до бойових бригад, які безпосередньо будуть виконувати свої завдання на лінії фронту і це саме те, що потрібно.

На сьогоднішній день людина, яка підписує контракт, може обрати дев’ять посад: "Це стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, розвідник, старший розвідник, гранатометник, помічник гранатометника та старший гранатометник",- зазначив військовий.

За словами командира роти 4 штурмового батальйону, добровільно підписуючи контракт з 92 окремою штурмовою бригадою, людина в перші 5 днів отримує грошову винагороду, потрапляє до підрозділу на направляється на 45 днів для безпосередньої базової військової підготовки.

"Після 45 днів людина відправляється на фахову підготовку на два тижні - саме за обраною своєю посадою. Після фахової підготовки вона ще проходить два тижні адаптації в нашій бригаді. І тільки після цього, потрапляє до підрозділу, де буде у подальшому виконувати бойові завдання", - пояснив Євген "Червоний"

В реаліях сьогодення війна дуже швидко змінюється, кожен день з’являються і використовуються нові технології, до яких молоді люди здатні швидко адаптовуватися.

"Люди віком від 18 до 24-25 років безпосередньо мають швидке мислення. Тобто, вони будуть стрімко адаптуватися до сьогодення. Оскільки ми використовуємо дуже різні технології, вони будуть їх вивчати, ми будемо їх показувати і це буде дуже потужно для нас",- констатував він.

Контракти для молоді: що відомо

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін інформував, що вже понад 10 тис. звернень зафіксували у застосунку "Резерв+" щодо укладення "Контракту 18-24" і це не єдина платформа куди надходять звернення від молодих добровольців, також є можливість потрапити на річний контракт через рекрутинг безпосередньо в бригадах, є центр рекрутингу і сайт "18-24".

У Міноборони заявили про дуже позитивну динаміку за кількістю охочих молодих добровольців віком від 18 до 24 років, попри те, що за спецконтрактом вони можуть служити лише у бойових підрозділах.

11 лютого Міноборони оголосило про офіційний старт "Контракт 18-24" - добровільної ініціативи для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

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