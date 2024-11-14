Попрощатися із загиблими прийшли майже 200 людей.

У Кривому Розі в останню путь провели матір та її трьох дітей, які загинули 11 листопада внаслідок ракетного удару РФ.

Російська ракета вбила 32-річну Олену Кулик та її дітей – 10-річного Кирила, 2-річного Демида та 2-місячну Уляну – у власній квартирі. Вижив тільки чоловік та батько дітей Максим.

Під час церемонії прощання він звернувся до своєї загиблої родини: "Я ніколи вас не забуду і завжди любитиму вас. Я благословляю вас", повідомляє місцевий Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг". В ході його промови пролунала повітряна тривога.

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Згодом похоронна процесія пройшла повз школу Кирила, де для нього пролунав останній дзвоник.

Хлопчик навчався у четвертому класі та захоплювався футболом. Тренер Кирила розповів, що дитина була дуже світла та вихована.

"Для нашої футбольної команди це дуже велика трагедія. Ми зібралися з дітьми на стадіоні, дітвора вся плакала. Дуже хороших хлопчик був, вихований. Він дуже серйозно ставився до тренувань. Завжди був веселий, спілкувався з усіма", — поділився чоловік, повідомляє Суспільне.

Знайома родини Ольга розповідає, що Олена з чоловіком та дітьми займалась благодійністю. Годували обідами людей та їздили в дитячі будинки.

"Ми досі не можемо зрозуміти, як так… Дуже гарна, завжди відкрита до розмов (родина — УНІАН). Це для нас неминуча втрата", — зазначила вона.

Загалом попрощатися із загиблими прийшли майже 200 людей.

Загибель родини внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг

Вранці 11 листопада російські окупаційні війська вдарили ракетою по п’ятиповерхівці у Кривому Розі, зруйнувавши в одному з під'їздів квартири з першого по останній поверх. Внаслідок цього обстрілу постраждали 14 людей, двоє з них – діти. Згодом з-під завалів дістали тіла матері та трьох її дітей.

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