Поранених госпіталізували.

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджено п’ятиповерховий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Кривий Ріг. Пошкоджена п’ятиповерхівка. З’ясовуємо інформацію щодо постраждалих", - заявив він.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а згодом і про рух ракети на Кривий Ріг.

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Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що росіяни прямим влучанням поцілили балістикою у багатоповерхівку.

"Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні", - зазначив він та додав, що аварійно-рятувальна операція триває.

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