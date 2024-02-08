З його словами, наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ухвалено рішення про зміну керівництва ЗСУ.

"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією. Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу", - написав він.

З його словами, наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність.

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"Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги", - додав він.

Відставка Залужного - деталі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що він зустрівся з Верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським і між ними відбулася "важлива та серйозна розмова". За його словами, було ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Президент України подякував головнокомандувачу за 2 роки захисту країни та заявив, що обговорив із Залужним, хто може перебувати в оновленому керівництві ЗСУ.

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