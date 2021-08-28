Всього з Кабула прибуде три літаки

Два літаки з евакуйованими людьми з Афганістану вже прибули в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Всього вдалося вивезти близько 360 осіб, з них майже 80 українців.

Про це розповів глава офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу в аеропорту "Бориспіль".

Голова ОП вказав, що Україна евакуювала з Афганістану всіх українців, які цього хотіли, але не виключено, що в країні ще можуть залишатися українці. При цьому він зазначив, що в Україну з Кабула вилетіло три літаки, з них два вже приземлилися, а ще один очікується.

Рейси зустріли голова ОП Андрій Єрмак, Міністр оборони Андрій Таран і заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін.

Читайте такожВимагати евакуації: посол назвавши кількість громадян України та їхніх родичів, які залишились в Афганістані"На бортах багато громадян України, є громадяни США, в тому числі журналісти", - йдеться в повідомленні.

Єрмак вказав, що серед громадян України немає загиблих та постраждалих.

Захоплення талібами Афганістану, Евакуація біженців

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" став захоплювати міста в країні. Після того як таліби зайшли в Кабул тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Всупереч обіцянкам дотримуватися прав жінок бойовики "Талібану" вже заборонили їм працювати і зобов'язали залишатися вдома.

25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило, що після трьох евакуаційних українських рейсів на території Афганістану залишаються ще близько 90 українців.

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 Серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових в Афганістані завершилася до 31 Серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

В результаті вибухів біля аеропорту в столиці Афганістану Кабулі загинули понад 100 осіб.

Автор: Анастасія Горбачова