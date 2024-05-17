Радник ОП зазначив, що зовсім інші юридичні процедури будуть застосовані стосовно громадян, що перебувають за кордоном на незаконних підставах:

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.заявив, що чоловіки, які знаходяться за кордоном на законних підставах, можуть продовжити своє перебування після оновлення даних у ТЦК та СП.

"Про тих людей, які перебувають за кордоном на законних підставах – я не бачу проблеми оновити свої дані і отримати можливість далі перебувати на законних підставах за кордоном" – сказав Подоляк в ефірі проекту Радіо Свобода "Свобода Live".

Радник зазначив, що зовсім інші юридичні процедури будуть застосовані стосовно громадян, що перебувають за кордоном на незаконних підставах:

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"Ті люди, які втекли, тобто вони не перебувають на законних підставах – це вже зовсім інша категорія. Міністр закордонних справ України пан Кулеба чітко пояснив, що, якщо ви хочете отримувати певні сервісні послуги від держави, ви маєте йти по процедурі. Якщо ви порушили цю процедуру, безумовно, тоді будуть відповідні дії з боку держави", - заявив Подоляк.

Він нагадав, що процес відмови від українського громадянства передбачає взаємодію з державою, тому буде неможливий без дотримання громадянами чинних норм закону.

На питання про те, чи буде держава подавати у розшук громадян, що незаконно перебувають за кордоном та не оновлюють свої дані, радник відповів: "Я не можу підтвердити, що є такі плани, але, безумовно, держава має розробити алгоритм повернення громадян, які незаконно перетнули кордони України".

Подоляк додав, що певна категорія держслужбовців має бронювання.

"В будь-якому випадку треба буде прийти і оновити свої дані в ТЦК. Це ж процедура 100%. Тобто всі мають оновити свої дані. А в кого є бронювання в рамках того, що прописано в законі, вони будуть знімати цю броню, а інші будуть, відповідно, проходити ВЛК", – підсумував він.

Надання консульських полуг чоловікам за кордоном

Міністерство закордонних справ України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку.

Фахівці МЗС актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

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