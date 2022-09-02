Також Україна є ідеальною локацією для розміщення будь-яких переробних підприємств.

Україна після війни може стати одним з найбільших виробників доступних харчових продуктів для всього світу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у виступі-відеозверненні до учасників міжнародного економічного форуму "Амброзетті".

"Україна – це амбітний проект відбудови після бойових дій. Відбудови на сотні мільярдів євро – усього, що Росія зруйнувала своїм терором. Десятки тисяч різних обʼєктів маємо збудувати фактично заново. І я вдячний тим італійським компаніям, які вже проявили свою зацікавленість", - сказав він.

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Також Зеленський додав, що в Україні можна розмістити переробні підприємства.

"Україна вже один із найбільших у світі виробників агрокультур. Про це сьогодні ви вже говорили. І разом з вами ми можемо побудувати і один з найбільших кластерів з агропереробки, посилити нашу здатність бути гарантом продовольчої безпеки, зробивши Україну місцем виробництва доступних продуктів харчування для всього світу", - зазначив президент.

За його словами, також Україна ідеальна локація для розміщення будь-яких переробних підприємств.

"Від деревообробки до всіх видів машинобудування. У нас велика кількість фактично всіх ресурсів і копалин – від газу до літію; кваліфіковані люди, швидка логістика на європейський ринок, хороший доступ до нього. Ми цього хочемо, ми прагнемо", - сказав він.

Нагадаємо, понад 1,5 мільйона тонн нашого продовольства вже експортовано морським шляхом.

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