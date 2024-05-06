За словами Шмигаля, наша армія працює за стандартами НАТО.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки країни на членство на наступному саміті у Вашингтоні в липні.

"Наша армія працює за стандартами НАТО. Ми здійснили всі необхідні реформи, і тепер ми перебуваємо на крок попереду запрошення", - сказав Шмигаль в інтерв'ю CBC News.

Відповідаючи на запитання, чи буде Україна вітати додаткові війська з країн НАТО (що запропонував президент Франції Еммануель Макрон у нещодавньому інтерв'ю The Economist), Шмигаль відповів, що підкріплення, безумовно, допоможе відкинути росіян. Але поки що, за його словами, Україна просить у партнерів військову техніку.

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"Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні і будемо раді", - сказав він.

Вступ України до НАТО - деталі

Хоча всі країни НАТО згодні прийняти Україну в альянс у віддаленій перспективі, не всі згодні надати запрошення вже зараз. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО.

"Усі союзники заявили, що Україна буде державою-членом НАТО", - сказав Столтенберг.

Він нагадав про свою позицію, що членство в Альянсі - це правильне місце України.

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