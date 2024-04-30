Він зауважив, що для запрошення України в Альянс недостатньо простої більшості голосів серед країн-членів.

Хоча усі країни НАТО згодні прийняти Україну до альянсу у віддаленій перспективі, не всі згодні надати запрошення вже зараз. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО.

"Усі союзники заявили, що Україна буде державою-членом НАТО", - сказав Столтенберг.

Він нагадав про свою позицію, що членство в Альянсі - це правильне місце України.

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"І нам потрібно рухатися до цієї мети. Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали усім натівським стандартам і щоби коли прийде політичне рішення - ви могли це зробити.", - сказав Столтенберг.

Також генеральний секретар Альянсу прокоментував, у чому полягає проблема на шляху наближення України до Альянсу.

"Проблема полягає у тому, що коли запрошують державу стати членом договору, нам потрібна не просто більшість з 32 союзників, а нам потрібно, аби усі союзники погодилися з цим. І на даний момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність. Ми над цим працюємо", - сказав Столтнеберг.

За його словами, як тільки з'являться політичні умови, Україна має бути готовою до вступу в НАТО як це було у випадку з Фінляндією і Швецією. Водночас, він відзначає, що до того моменту треба наближати Україну ближче до Альянсу.

"Я шкодую, що ми не можемо рухатися швидше, але така реальність Альянсу, що консенсусу має бути досягнутий з будь-яких питань", - сказав Столтенберг.

Коли Україна стане членом НАТО

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Києві Столтенберг заявив, що не очікує на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні на одностайний консенсус серед усіх 32 країн-членів НАТО у питанні запрошення України вступити в Альянс. Водночас, він сподівається, що НАТО продемонструє, що робить Україну ближчою до Альянсу.

Ну думку президента України Володимира Зеленського, Україна стане членом НАТО вже після того, як вижене російських загарбників зі своєї території.

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