Наразі 72% українців вважають, що для України це погано, що Дональд Трамп є президентом США.

Нові дані соціологів показали, що українці майже вже не мають оптимізму щодо Дональда Трампа у питанні справедливого завершення війни РФ в Україні.

Так, відповідно до результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), якщо у грудні 2024 року більше половини (54%) українців мали оптимістичні очікування щодо Трампа, то вже в наступному опитуванні у березні 2025 року переважна більшість (73%) вважали навпаки, тобто стверджували, що для України це погано, що Трамп є Президентом США.

Станом на травень-початок червня 2025 року сприйняття Трампа практично не змінилося. Наразі 72% вважають, що це погано для України, що Президентом США є Трамп. Лише 16% вважають, що це добре.

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Попри це більшість українців – 63% – продовжують добре ставитися до США в цілому. Ставляться погано – 29%.

При цьому, як зауважують у КМІС, є суттєва диференціація залежно від того, чи мова йде про звичайних американців, чи про керівництво США. Так, 90% добре ставляться до звичайних американців (і лише 3% – погано). Водночас 68% погано ставляться до керівництва США. Добре ставляться до керівництва США – 24%.

Під час опитування ставились питання також щодо сприйняття політики Європи і США щодо України.

Так, 64% респондентів вважають, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так – 24%. При цьому з лютого-березня 2025 року сприйняття політики Європи щодо України не змінилося.

У випадку США, хоча з березня 2025 року сприйняття політики Америки щодо України дещо покращилося, але все одно більшість (58%) вважають, що США втомлюється від України, їх підтримка слабне і вони тиснуть на Україну для поступок. Сприймають США надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру – 32%.

Опитано було 2004 громадянина України, які проживали на контрольованій Урядом України території. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%.

Результати інших опитувань

Як повідомляв УНІАН, проведене в травні інше опитування КМІС показало, що в Україні вперше з 2024 року зросла кількість людей, готових терпіти війну стільки, скільки це буде необхідно. Ця частка зросла до 60%, порівняно з 54% у березні цього року.

Переважна більшість українців категорично проти офіційного визнання окремих українських територій частиною Росії.

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