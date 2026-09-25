Британія різко скоротить допомогу українським біженцям: вони можуть залишитися без житла

Британський уряд скоротить на 70% фінансування програми "Homes for Ukraine" з 1 січня 2027 року.

Велика Британія ухвалила рішення різко скоротити фінансову підтримку громадян країни, які розмістили у себе переселенців з України. Тепер українські біженці побоюються, що з наступного року можуть залишитися без даху над головою, пише The Guardian.

За даними видання, уряд скоротив на 70% фінансування програми Homes for Ukraine ("Житло для України"). Ця програма була запущена після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і забезпечила підтримку 181 000 із 234 000 українців, які з того часу знайшли притулок у Великій Британії.

Тепер щомісячні виплати приймаючим сторонам будуть зменшені з 350 до 100 фунтів стерлінгів. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

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Натомість уряд Великої Британії пропонує приймаючим сторонам змінити статус на орендодавців і стягувати з біженців плату за проживання.

В уряді заявляють, що на сьогодні на реалізацію цієї програми було виділено понад 1,81 млрд фунтів стерлінгів. Там зазначають, що прихильність Великої Британії до підтримки українців залишається непохитною, і програма "Житло для України" (Homes for Ukraine) продовжує діяти. При цьому, "оскільки програма трансформувалася з початкового заходу екстреного реагування у більш усталену систему, ці зміни покликані забезпечити її довгострокове майбутнє при збереженні підтримки спонсорів, гостей та місцевих органів влади".

Зміни для українських біженців у Європі

Раніше стало відомо, що польський уряд до 2028 року не збільшуватиме розмір соціальної допомоги на дітей за програмою "800+", яку отримують і біженці з України.

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, однак запровадила нові правила перевірки військового статусу для осіб, які щойно прибули. Оновлений механізм передбачає перевірку документів на відповідність вимогам ТЗК у компетентних органах країн ЄС, що також стосується військовозобов’язаних жінок.

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