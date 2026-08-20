У ЄС перевіряють військовий статус українок: Єврокомісія пояснила нові правила

У Євросоюзі наголосили, що ніякої різниці між жінками і чоловіками не буде.

У Європейській комісії обіцяють найближчими тижнями оприлюднити оновлені інструкції як державам-членам Євросоюзу застосовувати нові правила надання тимчасового захисту українцям.

Про це повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт на брифінгу у Брюсселі. Зазначається, що в даний час країни-члени Євросоюзу самі вирішують як застосовувати правила щодо надання тимчасового захисту українцям, які шукають в ЄС порятунку від війни.

Крім того, речник відповів на питання, чи відомо Єврокомісії про випадки, коли в українських жінок, які прибувають до країн-членів Євросоюзу, просять довести, що вони не мають служити в армії.

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Ламмерт зазначив, що рішення Ради ЄС щодо продовження дії механізму тимчасового захисту для українців вже набуло чинності на початку серпня:

"Тепер це означає, що практичне оцінювання індивідуальних випадків – це справа компетентних національних органів країн-членів. Тож, саме національні органи країн-членів мають застосовувати нові правила і здійснювати фактичні перевірки, які передбачені правилами".

При цьому, як підкреслив Ламмерт, механізм тимчасового захисту українців у рішенні Ради ЄС не передбачає жодного розмежування між чоловіками і жінками в межах правил надання захисту.

"Ви пам'ятаєте, що це стосується військової служби або колишньої військової служби, тому немає розрізнення між чоловіками та жінками. Фактично, ми поділилися документами щодо вказівок [застосування тимчасового захисту - УНІАН] з країнами-членами, тому це справді має полегшити застосування нових правил", - підкреслив Ламмерт.

Також речник додав, що ще будуть опрацьовані оновлені операційні інструкції щодо практичного застосування правил тимчасового захисту для українців, які Єврокомісія також опублікує найближчими тижнями.

Чи запитують у ЄС "Резерв+" в українських жінок

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в Міністерстві закордонних справ України відзначили, що володіють інформацією про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС в українських жінок під час оформлення тимчасового захисту запитують відомості із застосунку "Резерв+".

Зокрема, така ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту, дію якого було продовжено до березня 2028 року.

В МЗС такі випадки пояснювали тим, що Євросоюз поки не надав державам-членам централізованих роз’яснень щодо практичного виконання нового рішення про тимчасовий захист українців. Тому, окремі національні органи можуть виконувати нові правила виходячи з власних інструкцій.

Як зауважили в МЗС, такі випадки не є масовими та, стосуються здебільшого тих ситуацій, в яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України.

В МЗС переконані, що за наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з "Резерв+" не має виникати.

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