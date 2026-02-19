Польща скасовує спецпільги для українських біженців: президент підписав закон

За його словами, завершено "етап безумовних привілеїв".

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав документ, який передбачає перенесення всіх інструментів підтримки українських біженців до загального Закону про надання захисту іноземцям. Про це пише PAP.

За його словами, завершено "етап безумовних привілеїв". Він наголосив, що Польща й надалі підтримує Україну у війні проти РФ, однак новий закон має впорядкувати систему допомоги та захистити державні фінанси.

Варто зазначити, що так званий закон про спеціальну допомогу для українців, з 2022 року, створив окрему правову систему, яка спростила правила проживання, роботи, отримання пільг та освіти для біженців з України.

Новий закон поступово скасовує цю систему, а ключові інструменти підтримки будуть включені до загальних положень про захист іноземців. Крім того, підписаний документ подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2027 року.

Що змінюється:

Скасовується спецзакон 2022 року, який спрощував перебування, працевлаштування та доступ до соцвиплат для українців.

Запроваджується єдина система тимчасового захисту для всіх іноземців.

Законність перебування українців продовжено - вони зможуть подати заяву на легалізацію до 4 березня 2027 року.

Статус PESEL UKR інтегрують у загальний закон про захист іноземців.

Паперові посвідчення замінять електронною карткою Diia (DIIA) та підтвердженням через польський застосунок mObywatel.

Соціальні виплати та допомогу з проживання обмежать - їх отримуватимуть переважно вразливі категорії.

Медична допомога надаватиметься неповнолітнім, працевлаштованим, жертвам тортур і зґвалтувань та іншим уразливим особам.

Важливо, що закон набуде чинності 5 березня 2026 року.

Українські біженці у Європі

Голова Палати депутатів Чехії та очільник SPD Томіо Окамура заявив, що міністри від руху "Свобода і пряма демократія" проголосують в уряді проти проєкту постанови, згідно з яким біженці з України повинні мати можливість подати заявку на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання цього року.

