Установлено спеціальний прикордонний режим та введено деякі заборони.

Відтепер для перебування в прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Там уточнили, що було внесено відповідні зміни до постанови Кабміну "Про прикордонний режим".

"Установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30–50 м уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми", - пояснили в ДПСУ.

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Там додали, що вздовж лінії державного кордону України з РФ і Білоруссю ці межі розширюються до 2 км на ділянках, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Ситуація на українському кордоні

Протягом останніх місяців на українському кордоні спостерігалась складна ситуація через блокування руху вантажівок. Спочатку тисячі фур застрягли на українсько-польському кордоні, потім ситуація загострилась і на кордоні зі Словаччиною.

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