Звернення, окрім Дуди, адресоване головам Єврокомісії, Європейської ради, та двом єврокомісарам.

Депутати Європейського парламенту закликають президента установи Анджея Дуду та лідерів інституцій ЄС вжити заходів, щоб припинити триваюче блокування польськими водіями вантажівок прикордонних переходів на українсько-польскому кордоні. Про це у своїй соцмережі Х (Twitter) повідомив євродепутат Андрюс Кубілюс.

Звернення, окрім Дуди, адресоване головам Єврокомісії, Європейської ради та двом єврокомісарам.

"На карту поставлена солідарність ЄС з Україною, яка веде війну, захищаючи наші цінності", - написав євродепутат.

Парламентарії, зокрема, зазначають, що ця блокада призведе до зниження здатності України до захисту від російської агресії, оскільки військове обладнання та компоненти для його виробництва постачаються через кордон. При цьому дії польських протестувальників ускладнюють доставку гуманітарної допомоги європейськими волонтерами.

Автори звернення вказують, що дії польських перевізників нагадують іншу блокаду, яку здійснила країна-агресор, закривши вільний доступ до українських портів Чорного моря.

"Блокада польсько-українського кордону схожа на російську, і невчасні кроки польського уряду для її припинення ганьблять людей у всьому ЄС, включаючи Польщу", - стверджують автори звернення.

Євродепутати засуджують цю ситуацію як повністю неприйнятну, яка служить інтересам Кремля та псує репутацію ЄС.

"Як члени Європарламенту, ми не можемо мовчки стояти осторонь, коли одна з найважливіших цінностей ЄС, якою є солідарність з Україною, є порушеною", - зауважують вони.

Автори також вказують на значні економічні втрати для України, що заподіяні блокадою, і зауважують, що польські перевізники повинні понести відповідальність за компенсацію Україні цих втрат.

"Рішення про спрощення доступу українських вантажівок до ЄС було ухвалене на рівні Євросоюзу, тому кроки для вирішення проблеми також мають бути вжиті на рівні ЄС", - вказано у зверненні.

Блокада західного кордону України – останні новини

Напередодні торговельні асоціації та палати Австрії, Бельгії, Італії та Нідерландів закликали всі компанії ЄС та представників їхнії відповідних транспортних секторів бойкотувати польских перевізників через блокаду України. Блокада польско-українського кордону, як зазначають автори листа, призвела до зростання цін та нестачі пального в Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що ситуація на українсько-польському кордоні напередодні залишалася незмінною: перевізники з Польщі продовжували блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. Близько 3300 вантажівок столи у чергах на території Польщі, чекаючи на виїзд до України. Ситуація найбільш ускладнена на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де черги складають відповідно 1200 та 850 вантажівок.

Вас також можуть зацікавити новини: