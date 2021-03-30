У місті Кам'янське Дніпропетровської області чоловік, який пережив ДТП і довго лікувався в лікарні, випадково дізнався, що його за документами зарахували до померлих через помилку лікарів.
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Про це йшлося в ефірі програми "Україна Сьогодні", передає Україна 24.
Як повідомляється, 45-річний Богдан Власюк за усіма документами – мрець. Власюк випадково дізнався про те, що його "поховали живцем". Мати пішла по довідку в Пенсійний фонд, там її назвали шахрайкою і вигнали.
Згодом виявилося, що смерть чоловіка зафіксували у Дніпрі, наприкінці грудня 2019 року. У лікарському висновку про його смерть причиною вказано крововилив у мозок.
"Був доставлений громадянин В. без ознак свідомості. На жаль, він загинув потім у лікарні. В кишені, крім довідки МСЕК, жодних документів не було. Тому його поховали з цим прізвищем", - повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Олексій Григорук.
Згодом і місцевий РАЦС видав свідоцтво про смерть.
"Довідка МСЕК не є посвідченням особи. Вважаю, що мала місце просто помилка або недбалість медпрацівників. Людина може в судовому порядку довести, що він живий. Потрібно залучати сусідів, родичів, які підтвердять", - заявив адвокат Артем Шахторін.
Проте суд заяву від Власюків прийняв лише з третьої спроби, і на жодне засідання їх поки не запрошували.
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