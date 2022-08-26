Наразі всі заклади охорони здоров’я у потенційній зоні радіаційної небезпеки забезпечені препаратами для захисту громадян.

Держава готова забезпечити громадян препаратами захисту від радіаційного впливу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"До можливих аварій, як то на Запорізькій АЕС, ми готуємось і будемо готуватись. Ми розуміємо, як діяти. Але зараз до аптеки бігти не треба", - зазначив Ляшко.

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Він пояснив, що держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять громадянам захистити свої щитовидні залози від радіаційного впливу.

"Такі препарати будуть видані тоді, коли з’явиться така потреба. Всі заклади охорони здоров’я у потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом, на обласних складах є велика кількість препарату", - підкреслив він.

За його словами, держава готова швидко доставити препарат в ті зони, куди може поширитись радіаційна хвиля. Однієї пігулки препарату буде достатньо, аби захистити себе. Проте наразі немає необхідності роздавати людям відповідний препарат.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією НАЕК "Енергоатом", російські окупанти готуються до провокації на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Зокрема, вони завезли 10 хімічних лабораторій до Мелітополя і планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС.

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