Російські окупанти готуються до провокації на Запорізькій АЕС з викидом радіації, розгортуючи у Мелітополі хімічні лабораторії.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"Стало відомо, що до Мелітополя вони завезли 10 хімічних лабораторій. За допомогою цих лабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.Відео дня:
Так, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що зараз лабораторії розташовані на території одного з лікарняних закладів міста.
"Це чергове підтвердження готовності Росії вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації", - підкреслили в компанії.
В "Енергоатомі" вчергове закликали все світове співтовариство, ООН та МАГАТЕ якнайшвидше сприяти виведенню російських військових з території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України.
Запорізька АЕС сьогодні - що відомо
Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу РФ відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність вчинення окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції.
Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.
Сьогодні, 25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС - відбулося відключення останньої з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.
Наразі Запорізька атомна електростанція (АЕС) знову підключена до української енергомережі та виробляє електроенергію для потреб країни.