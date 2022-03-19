Зараз мамі і дитині нічого не загрожує.

Українка прикрила своїм тілом немовля, щоб захистити доньку від обстрілів окупантів.

Подія сталась у Києві, інформує UNICEF Ukraine.

Сама жінка отримала численні поранення. Родину доставили в дитячу лікарню "Охматдит", де жінку і її чоловіка прооперували.

Російські терористи періодично атакують житлові райони Києва через провал у наступальній операції. Загарбники скидають на будинки бомби і пускають ракети.

З 24 лютого, за даними ООН, вторгнення РФ призвело до 2149 жертв серед цивільного населення, в тому числі 816 вбитих.

Реальні цифри, імовірно, набагато вищі, оскільки по всій країні тривають жорстокі зіткнення.

Ситуація у Маріуполі продовжує погіршуватися. Місцева влада поінформувала вже про понад 2350 загиблих, хоча справжня кількість жертв, вважають у ООН, може бути удвічі вищою.

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