Тепер усі документи можна подавати в режимі онлайн і не треба фізично відвідувати дипломатичну установу та витрачати зайвий час.

Міністерство закордонних справ України переводить в онлайн-режим можливість подачі документів для отримання нотаріальних послуг в 40 дипломатичних установах за кордоном. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні я радий повідомити про пілотний запуск у перших 40 закордонних дипломатичних установах нової послуги в одній з ключових консульських сфер. Це автоматизований нотаріат", - відзначив Сибіга.

Зокрема, з 1 липня українці за кордоном отримали доступ до нової автоматизованої системи нотаріальних послуг МЗС. На переконання глави МЗС, нова система дозволить зекономити час та гроші для українців, а також розвантажить роботу консулів.

Відео дня

Так, головне нововведення полягає в тому, що всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити онлайн, без потреби фізичного відвідання дипустанови.

"Замість довгого очікування, подорожей, оформлення - тепер зручна онлайн процедура і згодом короткий візит, щоб лише забрати готовий документ", - додав Сибіга.

Він зауважив, що раніше громадянин мав особисто прийти та подати всі необхідні документи в паперовому вигляді, написати заяву власноруч; повідомити, які саме повноваження він збирається передати іншій особі, узгодити з консулом текст необхідної довіреності; оплатити консульський збір (зазвичай на пошті або в банку), а потім очікувати на друк довіреності консулом та її отримання у другій половині дня. Інколи, у разі відсутності якогось документа або невпевненості у тому, який саме текст довіреності підійде для подальшого використання, громадянину доводилося відвідувати дипломатичну установу ще раз в інший день. Все це забирало час, кошти, ресурси.

"Відтепер, із запуском цифрового нотаріату, громадянин у зручний для нього час через надійну та доступну систему е-Консул подає онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажує зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, підвантажує усі необхідні документи. Система підказує, які документи мають бути подані для вчинення тієї чи іншої дії", - повідомив міністр.

Після цього консульська посадова особа опрацьовує подану інформацію та надає згоду на оформлення нотаріального документа.

"У разі виявлення якихось невідповідностей заявнику надсилається повідомлення з конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Система формує нотаріальний документ та надсилає особі повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір", - додав Сибіга.

Після цього громадянину залишається записатися в е-Чергу на отримання готового документа, прибути до дипломатичної установи у визначений час, особисто підписати документ та, після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій, отримати оформлений документ.

Як уточнив глава МЗС, відсьогодні громадяни України вже мають доступ до цього пілотного проєкту з автоматизації нотаріальних послуг в посольствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

Нововведення для українців за кордоном

у серпні уряд України ухвалив постанову про створення інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул", яка надаватиме низку послуг для українців за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейшли в онлайн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року МЗС запустило послугу "е-Консул". Українцям більше за кордоном не треба буде двічі їздити до консульства за багато кілометрів для подачі та отримання документів.

Вас також можуть зацікавити новини: