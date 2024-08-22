Українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч і не потрібно буде йти в посольство чи консульство.

Кабмін ухвалив постанову про створення інформаційно-комунікаційної системи е-Консул, яка надаватиме низку послуг для українців за кордоном, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

"Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично. Все це в комплексі продемонструє нову якість ставлення держави до потреб громадян, сприятиме єдності, збереженню звʼязків і розвитку української всесвітньої спільноти", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Наразі цифрова платформа, створена міністерством, працює в закритому режимі. У ній тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

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МЗС працює над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дозволить скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%, залежно від типу послуги. Очікується, що українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч. Нині вона проходить необхідні безпекові перевірки, тестування на наявність вразливостей, міцність алгоритмів шифрування даних та стійкість до пікових навантажень.

МЗС: інші важливі новини

Напередодні Міністерство закордонних справ повідомило, що громадяни України за кордоном отримають сервіс доставки документів, передусім закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями.

Так, єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме $6 та 10 грн ПДВ, що в рази дешевше в порівнянні з комерційними сервісами. Наразі ж така послуга коштує $70-$100.

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