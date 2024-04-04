З 1 вересня 2024 року всіх українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до місцевих шкіл.

У Польщі з 1 вересня 2024 року всіх українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до місцевих шкіл. Як повідомляє "Радіо Свобода", про це заявила заступниця міністра освіти Йоанна Муха. За її словами, відповідний законопроект готує Міністерство освіти Польщі і він вже на завершальному етапі.

За словами представниці Міносвіти Польщі, після міжурядових консультацій з українськими колегами стало відомо, що в Польщі 50-60 тисяч українських дітей не охоплені польською системою освіти.

"Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі", – повідомила Муха.

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Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. З цією метою працевлаштують вчителів із України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.

Крім того, українських дітей навчатимуть європейської інтеграції. У міністерстві освіти вважають, що ці знання їм знадобляться у світлі майбутнього вступу України до Європейського союзу.

Українці у Польщі

Раніше у Польщі запланували низку змін для біженців з України. Зокрема, хоча спростити систему отримання дозволів на тимчасове проживання для українців.

Станом на кінець 2023 року кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі складала 750 тисяч від 1 млн 125 тис. усіх працюючих іноземців. Також відомо, що за останні два роки українці зареєстрували в Польщі понад 48 тисяч ФОП.

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